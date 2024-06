Secretária de finanças de Porto Murtinho é sequestrada em assalto e deixada em Bela Vista

A secretária de Planejamento e Finanças de Porto Murtinho, Marly Norimi Miyaki, foi sequestrada durante a madrugada desta quarta-feira (12) e abandonada em um hotel na cidade de Bela Vista, região fronteiriça com o Paraguai. Ela foi levada na companhia do filho, que também foi rendido pelo criminoso armado, que levou o carro, um Hyundai Creta.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava dormindo na companhia do filho em um quarto separado da casa principal, quando houve a invasão do ladrão, que rendeu os dois, colocando ambos no veículo e seguindo em direção para Bela Vista.

Quem desconfiou da situação foi um vigilante que notou que o carro saia da garagem por volta da 1h, o que não era rotineiro. A testemunha entrou em contato com a secretária, porém, ela não teria respondido e que somente duas horas após a movimentação, Marly retornou o contato via WhatsApp.

Ela disse que estava bem e havia sido deixada pelo criminoso em um hotel na cidade de Bela Vista, mas que seu veículo teria sido levado pelo ladrão. A Polícia Militar foi informada da situação e entrou em contato com a secretária, no qual foi repassado pela vítima, que ela não queria envolvimento da polícia, afirmando que o chefe da equipe de segurança da Prefeitura de Porto Murtinho iria busca-lá.

A secretária ainda frisou que estava sendo ameaçada. A vítima disse que registraria o caso somente em Porto Murtinho.

A reportagem do JD1 Notícias tentou contato com o prefeito Nelson Cintra, mas ele não atendeu as ligações. Um pedido de nota por parte da Prefeitura de Porto Murtinho também foi solicitado, contudo, até o momento, não houve devolutiva.

O espaço segue aberto para futuras manifestações dos citados na reportagem.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também