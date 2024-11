TCE aponta preços discrepantes e trava compra de R$ 2,8 milhões em Porto Murtinho

O Conselheiro Célio Lima de Oliveira, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), determinou, por meio de decisão liminar, a suspensão do Pregão Eletrônico nº 55/2024, da Prefeitura de Porto Murtinho, que visa à aquisição de equipamentos médico-hospitalares para o Hospital Municipal Oscar Ramires Pereira, no valor de R$ 2.809.181,54. A medida foi tomada após análise da equipe técnica do TCE-MS, que identificou inconsistências na pesquisa de preços realizada para a licitação.

A análise revelou que os valores de referência utilizados no certame apresentavam grandes discrepâncias, comprometendo a precisão e a economicidade do processo. Um exemplo apontado foi o item 13, mesa cirúrgica elétrica, cujo valor de referência foi calculado a partir de propostas com uma diferença de até 182%, além de outras irregularidades que indicam a possibilidade de prejuízo aos cofres públicos.

Diante dos erros na coleta de dados, o TCE-MS suspendeu a licitação e determinou que, caso o processo tenha sido concluído, não seja homologado nem executado. A decisão também estipula um prazo de cinco dias úteis para que o responsável pela licitação comprove o cumprimento da determinação, sob pena de multa em caso de descumprimento.

