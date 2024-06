Trabalhadores são resgatados vivendo em situação de escravidão em Corumbá

Pelo menos dez pessoas foram resgatadas de uma situação análoga a escravidão em fazendas na região do Pantanal, em Corumbá, a 426 quilômetros de Campo Grande. A ação foi realizada pela Polícia Federal, mas que contou com apoio do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de auditores fiscais e aconteceu entre o período de 4 a 20 de junho.

Segundo informado pela corporação, nove propriedades rurais foram fiscalizadas e todas estavam alocadas em local de difícil acesso. Dessas 9, duas apresentavam inconformidades trabalhistas e administrativas.

Numa terceira fazenda, foi constatado sinais de alojamento irregular de trabalhadores. Em outra, houve o resgate de dez pessoas, que estavam sendo submetidas a condições degradantes de trabalho e moradia.

Outra propriedade rural, que já havia sido alvo de denúncias, na região do Paiaguás, os trabalhadores estavam isolados em meio à mata e impossibilitados de deixar o local.

"Diante da situação, o empregador deve arcar com indenizações trabalhistas e por danos morais e está sujeito à responsabilização pelo crime de redução a condição análoga à escravidão", disse a Polícia Federal.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também