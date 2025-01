Traficante morre em confronto com a PM e comparsa é preso em Itaporã

O traficante Welington Wagner Silva de Souza, de 24 anos, morreu após entrar em confronto com a Polícia Militar no final da tarde desta quinta-feira (23), em uma residência no município de Itaporã.

O comparsa dele, Vanderlei Moreira Caetano, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ambos estavam na mesma casa durante a tentativa de abordagem.

Conforme informações do site Ligado na Notícia, os policiais foram até o local após uma denúncia de tráfico de drogas terem chegado ao conhecimento da instituição. Logo que se aproximaram do imóvel, visualizaram os dois indivíduos na frente e, que ao verem a viatura, saíram correndo para dentro da residência.

Perseguido, Weligton decidiu sacar a arma que portava e passou a atirar contra os militares, que revidaram a injusta agressão e acertaram o traficante, que chegou a ser socorrido, mas morreu na unidade hospitalar da cidade.

Já Vanderlei, que usa tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante no local dos fatos. Na residência foram encontradas drogas, armas e vários celulares.

Ainda conforme o site, a dupla era suspeita de estar envolvida em vários crimes de estelionato.

