Traficante morre em confronto com a PRF na MS-164, em Maracaju

Traficante, ainda não identificado, morreu em um confronto com a Polícia Rodoviária Federal, na MS-164, em Maracaju, na manhã desta segunda-feira (16).

Segundo informações do site Tudo do MS, o traficante estava em uma picape Chevrolet Montana com uma tonelada de maconha, e desobedeceu à ordem de parada feita pelos policiais na rodovia.

Foi feito o acompanhamento tático, mas durante a fuga, o suspeito atirou contra os agentes, que revidaram a injusta agressão e atingiram o homem.

Ainda com sinais vitais, o traficante foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar de Maracaju, contudo, não resistiu e morreu minutos depois.

