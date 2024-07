Três suspeitos de matarem motociclista com facadas são presos em Ponta Porã

Saiba Mais Polícia Motociclista morre ao ser esfaqueado várias vezes em Ponta Porã

Pelo menos três pessoas, que não tiveram suas identificações reveladas, foram presas por participarem do homicídio de Fernando Leão, de 38 anos, atacado e golpeado diversas vezes com faca durante a madrugada de domingo (30), na rua Jorge dos Santos Pereira, em Ponta Porã - a 334 quilômetros de Campo Grande.

Informações divulgadas pela Polícia Civil apontam que o caso aconteceu após uma briga entre a vítima e sua namorada. A mulher foi identificada e esteve na delegacia para prestar depoimento e revelou que o namorado seria usuário de drogas e na noite anterior, no caso, dia 28, tiveram uma discussão.

Durante a madrugada de domingo, ambos saíram para se divertir e novamente tiveram uma discussão e nisso, a mulher pediu ajuda para transeuntes que estavam passando, levando a uma nova discussão entre os suspeitos e Fernando.

Porém, a discussão evoluiu para uma briga e os suspeitos esfaquearam Fernando, que não resistiu e morreu no local da confusão. Câmeras de segurança ajudaram a polícia e viram que a mulher saiu caminhando próxima a quatro homens.

As imagens ajudaram a polícia a chegar nos suspeitos e em menos de 24 horas, conseguiram elucidar o crime de homicídio e os homens identificados, confessaram o envolvimento no assassinato.

Durante as diligências, as roupas usadas pelos autores na noite do crime foram localizadas e apreendidas, corroborando as evidências obtidas nas imagens de segurança.

