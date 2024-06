Motociclista morre ao ser esfaqueado várias vezes em Ponta Porã

Fernando Leão, de 38 anos, morreu ao ser esfaqueado várias vezes durante a tarde de sábado (29), na Rua Jorge dos Santos Pereira, região do Parque dos Ipês III, em Ponta Porã.

Segundo o registro policial, a vítima estava caída no meio da rua, próximo ao mercado Sul, ainda com capacete na cabeça. Porém, ao contrário do outro assassinato Fernando foi morto a facadas.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica foram até o local, fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

Durante a perícia, foi identificado que Fernando foi atingido por vários golpes. O caso foi registrado como homicídio na 1° Delegacia de Polícia Civil.

