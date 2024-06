Trio é preso por roubar carro e matar taxista em Ribas do Rio Pardo

O taxista Devanir da Silva Santos, de 35 anos, foi assassinado a tiros e teve seu veículo roubado em um caso de latrocínio que aconteceu em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros de Campo Grande. Pelo menos três criminosos, de 24, 28 e 35 anos, foram presos em flagrante durante a quinta-feira (13) por equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) e da Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações divulgadas pela polícia, o taxista era dado como desaparecido desde terça-feira (11) e seu carro também não havia sido localizado. Assim, foram empenhadas as autoridades para dar início a investigação.

Durante as diligências, o Toyota Corolla que pertencia à vítima foi encontrado na Vila Santa Dorotheia, em Campo Grande. As buscas continuaram a ser feitas diante da suspeita de um possível crime e a identificação dos possíveis suspeitos envolvidos no fato.

O Garras conseguiu identificar que o crime foi praticado por três pessoas, que após abandonarem o veículo, eles migraram para um hotel na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Nas diligências, a polícia encontrou o homem, de 35 anos, ainda hospedado e ao ingressarem no quarto indicado, prenderam o suspeito e um revólver que estava embaixo de um dos colchões no quarto.

A investigação continuou por restar mais dois envolvidos a serem localizados. A informação que a polícia obteve durante a caçada é de que os suspeitos voltaram para Ribas do Rio Pardo e no bairro Estoril, na cidade interiorana, os policiais encontraram o suspeito, de 28 anos, que também foi preso em flagrante e portando uma munição de calibre 38, semelhante a do revólver apreendido em Campo Grande.

O último criminoso envolvido no latrocínio havia retornado para Campo Grande e teria passado pelo mesmo hotel em que um dos criminosos foi preso. Porém, sua localização era outra e em rápidas diligências, o indivíduo, de 24 anos, foi localizado em uma pousada no bairro Universitário, na capital sul-mato-grossense. Faltava a última parte do quebra-cabeça para a polícia: localizar o corpo de Devanir.

As ações se voltaram para Ribas do Rio Pardo, e com apoio da delegacia da cidade, uma varredura foi feita em uma área de mata próximo do local da possível abordagem e do homicídio, quando encontraram o corpo do taxista com ferimentos ocasionados por disparos de arma de fogo.

Os suspeitos foram autuados em flagrante pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e porte de arma de fogo.

