Vendedor de armas ilegais é preso em ação da Defron em Dourados

Laércio José da Silva foi preso na última quarta-feira (2) sob a acusação de ser vendedor de armas ilegais em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Ele foi localizado na rua Francisco Areco.

Conforme informações do site Ligado na Notícia, a equipe foi até a residência do acusado após receberem uma denúncia anônima e durante as buscas, um revólver de calibre 38, com cinco munições intactas.

Já no imóvel, foram localizadas outras armas, incluindo uma pistola de calibre 9 milímetros, além de outros dois revólveres com várias munições.

Uma das armas localizadas pelos policiais havia sido furtada.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado à Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, junto com as armas, munições e veículos.

O homem acabou autuado em flagrante pelos crimes de comércio ilegal de armas de fogo e receptação.

