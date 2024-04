'Vivemos um amor intenso', diz namorada de empresário assassinado em Bela Vista

"Hoje eu me despeço de você, meu amor", é assim que a namorada de Daniel Dantas, empresário e proprietário da loja Empório do Tereré, se despede do companheiro nas redes sociais, após ele ter sido assassinado a tiros na manhã deste sábado (13), em Bela Vista, a 324 quilômetros de Campo Grande.

A morte pegou bastante gente de surpresa e pela forma como aconteceu. Conforme noticiado anteriormente, a vítima estava saindo de sua residência em uma motocicleta e poucos minutos depois, foi abordado por dois indivíduos em uma moto que efetuaram três disparos que atingiram o pescoço da vítima.

Dantas chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital da cidade, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e faleceu. A Polícia Civil investiga o caso para entender autoria e motivação para o crime.

Nas redes sociais, a namorada publicou uma foto e uma mensagem de despedida em que cita que o amor entre eles foi intenso, mesmo com pouco tempo de relação.

"Hoje eu me despeço de você, meu amor, nesses poucos meses que vivemos juntos um amor intenso", diz a jovem. E prossegue dizendo que o casal tinha planos e projetos, que foram interrompidos pelo crime.

"Já tinha nossos sonhos, nossos projetos, queria poder realizar ao seu lado, mais a vida me tirou, sei que você está em um lugar melhor, aonde Deus vai estar te cuidando, eu te amo e aqui sempre terá nossa recordação"

