Ataque a tiros em escola nos EUA deixa ao menos quatro mortos e cinco feridos

Um ataque a tiros ocorrido nesta segunda-feira (16) na Escola Cristã Abundant Life, em Madison, no Estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, matou ao menos quatro pessoas e deixou outras cinco feridas, conforme confirmado pelas autoridades locais.

O chefe de polícia de Madison, Shon Barnes, informou que os policiais localizaram um menor de idade que, segundo eles, é o responsável pelo ataque.

O suspeito também foi encontrado morto, mas detalhes sobre as circunstâncias da morte ainda não foram divulgados.

A polícia se absteve de fornecer informações adicionais sobre as vítimas, como suas identidades ou se eram alunos, funcionários ou pais, até que as famílias fossem devidamente notificadas.

"Vários feridos foram relatados. Esta continua sendo uma investigação ativa e em andamento. Mais informações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis", disse a polícia em comunicado inicial.

O ataque gerou grande mobilização da polícia, que também anunciou o fechamento de várias vias ao redor da escola e pediu que a população evitasse a região. A investigação segue em andamento, e mais detalhes devem ser fornecidos conforme a apuração do caso avance.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi informado sobre o ocorrido, e sua assessoria comunicou que altos funcionários da Casa Branca estão em contato com autoridades locais em Madison para oferecer suporte.

A Abundant Life é uma escola de ensino fundamental e médio, que atende cerca de 390 alunos. A instituição planejava encerrar as atividades para as férias de Natal após esta semana.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também