Batgirl - Taylor Momsen é mordida por morcego em show e passará por tratamento; vídeo

Durante um concerto de abertura para o AC/DC em Sevilha, Espanha, a cantora americana Taylor Momsen, vocalista do The Pretty Reckless, teve um morcego pousando em sua perna.

Conhecida mundialmente por interpretar Cindy Lou Who em 'O Grinch' e mais tarde Jenny Humphrey na popular série “Gossip Girl”, a cantoraestava concentrada em sua apresentação da música “Witches Burn”, quando foi alertada pelos fãs.

Um vídeo feito por quem assistia ao show mostra a reação de surpresa de Taylor Momsen quando notou o morcego. Imediatamente após o show, a vocalista procurou cuidados médicos, onde, com bom humor, foi apelidada de “Batgirl”

"Ele era fofo, mas sim, ele me mordeu, então vacinas contra raiva pelas próximas duas semanas...obrigado a todos os funcionários do hospital que me apelidaram de #batgirl", escreveu a cantora em seu Instagram

A vacinação antirrábica é crucial após ataque de morcego, que é raro. A raiva é pode ser transmitida por mordidas de animais infectados e é fatal. Além disso, é aconselhável buscar orientação médica imediatamente após qualquer contato com morcegos, mesmo que não haja evidência de mordida. Em caso de mordida, lave imediatamente o local com água e sabão e procure um posto médico o quanto antes.

Nas redes sociais a cantora compartilhou a experiência com humor e ainda ganhou uma arte.

