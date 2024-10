Cuba enfrenta apagão nacional após falha em usina elétrica

Uma falha em uma das principais usinas de energia elétrica de Cuba causou um apagão que atingiu todo o território de Cuba nesta sexta-feira (18). A informação foi confirmada pelo governo cubano.

A usina elétrica Antonio Guiteras, a maior e mais eficiente do país, parou de funcionar, e devido a falha, o Ministério de Energia precisou desligar toda a rede elétrica do país.

O apagão, no entanto, já era previsto por conta de uma crise energética que o país vem enfrentando, e por isso, o governo já havia ordenado o fechamento de todas as escolas e da indústria não essencial e liberado funcionários públicos.

Além disso, atividades recreativas e culturais, incluindo casas noturnas, também foram fechadas.

Aproximadamente 10 milhões dos 11 milhões de moradores de Cuba ficaram sem energia.

O presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, afirmou que "não haverá descanso até que [a energia] seja restaurada", mas não informou uma previsão de quando a energia será reestabelecida no país.

