Desaparecida há 52 anos, mulher é encontrada viva na Inglaterra

Sheila Fox, desaparecida em 1972, aos 16 anos, na cidade de Coventry, Inglaterra, passou 52 anos sem que seus familiares soubessem seu paradeiro até que a polícia de West Midlands conseguiu encontrá-la, ainda viva, nesta quarta-feira (1º).

A idosa foi encontrada após a polícia divulgar uma fotografia dela, tirada na época de seu desaparecimento, em seu site e nas redes sociais. Poucas horas depois da publicação, no domingo (29), algumas pessoas entraram em contato com a polícia com informações, permitindo que os policiais encontrassem a mulher viva e bem, morando em outra parte do país.

“Estamos muito felizes em anunciar a conclusão de uma das mais longas investigações de pessoas desaparecidas da polícia de West Midlands”, afirmou o porta-voz da polícia de West Midlands.

NA época do desaparecimento de Sheila, a polícia relatou que ela morava com os pais e que poderia estar em um relacionamento com um homem, e a detetive Jenna Shaw, responsável pela equipe de investigação de casos arquivados, disse ao The Guardian que os policiais procuraram pela foto de Sheila nas evidências do caso.

“Somos uma pequena equipe de policiais e gostaria de reconhecer o trabalho do DC Shaun Reeve, que conseguiu resolver este caso com a ajuda do público. Cada pessoa desaparecida tem uma história, e suas famílias e amigos merecem saber o que aconteceu com eles e, esperançosamente, se reunir com eles”, destacou a detetive.

A divulgação da foto faz parte de um esforço das autoridades para resolverem os casos mais antigos de pessoas desaparecidas na Grã-Bretanha.

“Uma única foto de Sheila da época de seu desaparecimento foi encontrada por policiais e publicada em nosso site e mídia social. Poucas horas após o apelo, membros do público entraram em contato com informações que levaram a equipe até ela” disse o porta-voz.

