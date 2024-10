Israel ainda não decidiu sobre ataque ao Irã após bombardeios, diz Biden

Durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca nesta sexta-feira (04), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que Israel ainda não definiu sua estratégia em relação ao Irã, após os bombardeios que ocorreram em 1º de outubro.

“Os israelenses ainda estão deliberando sobre sua resposta em termos de ataque. Isso continua em discussão”, comentou Biden.

A tensão aumentou após os ataques iranianos que atingiram Tel Aviv, com as Forças de Defesa de Israel (FDI) relatando cerca de 180 mísseis disparados pelo Irã. Embora não tenham registrado vítimas, as autoridades iranianas, lideradas pelo aiatolá Ali Khamenei, afirmaram que suas ações visaram infraestruturas militares israelenses, considerando-as "legítimas".

Em resposta, o governo de Benjamin Netanyahu está considerando uma retaliação, indicando que o Irã poderia enfrentar ações militares israelenses.

