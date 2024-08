Maduro diz que TikTok e Instagram são culpados por protestos na Venezuela

Nicolás Maduro, suposto presidente eleito da Venezuela, culpou o TikTok e Instagram pela onda de protestos que questionam a veracidade das eleições na Venezuela, que foram marcadas pela falta de transparência.

A fala de Maduro ocorreu nesta segunda-feira (5), durante evento de comemoração ao aniversário da Guarda Nacional Venezuelana.

“Acuso o TikTok e Instagram por sua responsabilidade na instalação do ódio para dividir os venezuelanos, para buscar uma matança e divisão na Venezuela, para trazer o fascismo à Venezuela”, disse Maduro, sem apresentar provas sobre a afirmação.

Além de criticar as plataformas, o chavista afirmou que o país enfrenta um “golpe de Estado ciberfascista”, cujo um dos objetivos é “dividir”, “desmoralizar” e “desmobilizar” as Forças Armadas da Venezuela.

Ele também afirmou que as plataformas atuam “sem qualquer tipo de regulação”, mas afirmou que espera que os órgãos de segurança da Venezuela façam “recomendações” sobre o assunto.

