Internacional

PCC e Comando Vermelho serão classificados como 'organizações terroristas' pelos EUA

Medida deve ser anunciada pelo presidente Donald Trump nos próximos dias

09 março 2026 - 06h30Luiz Vinicius
PCC e CV atuam em diversos estados brasileirosPCC e CV atuam em diversos estados brasileiros   ( Juliet Manfrin/Gazeta do Povo)

O PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Comando Vermelho, consideradas as duas facções criminosas mais atuante no Brasil, deverão ser classificados como 'organizações terroristas' pelos Estados Unidos.

O anúncio deve ser feito nos próximos dias pelo presidente norte-americano Donald Trump. Toda a documentação foi finalizada no Departamento de Estado e aprovada por agências dos Estados Unidos.

Segundo as informações divulgadas pelo UOL na noite deste domingo, dia 8, o documento passou pela mesa do secretário Marco Rubio, mas ainda será enviado ao Congresso.

A expectativa é que o documento seja publicado no Registro Federal, mas em um prazo de pelo menos duas semanas.

Com essa nova classificação, o país norte-americano impõe restrições de imigração, permite sanções do Tesouro dos EUA e aumenta riscos legais para empresas, conforme divulgado pelo UOL.

O atual governo brasileiro, no entanto, se opõe à classificação e tenta um diálogo com o secretário Marco Rubio por meio do chanceler Mauro Vieira.

