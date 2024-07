Prisioneiros palestinos estão sendo torturados em Israel, denuncia ONG

A organização não governamental (ONG) Médicos pelos Direitos Humanos de Israel denunciou, nesta quinta-feira (11), graves abusos e tortura de prisioneiros palestinos que se encontram detidos em prisões de Israel.

Em uma carta enviada a Yehezkel Markovich, comissário distrital, a ONG relata que os prisionais palestinos são vítimas de agressões físicas, assédio sexual, ameaças e intimidações por parte dos agentes do Serviço de Prisões de Israel (IPS).

"Recebemos numerosos relatos (...) de violência grave por parte dos guardas do Serviço de Prisões de Israel (IPS) contra os palestinos detidos e presos nas suas instalações no distrito do sul", afirma o documento.

Além disso, a carta aponta que os abusos poderão ser "contínuos e sistemáticos", e que a "maioria das agressões ocorre fora das celas, em locais como o caminho para a clínica médica, para as visitas dos advogados, para uma audiência em tribunal ou durante uma transferência”, já que "os guardas prisionais escolhem frequentemente áreas sem câmaras".

Relatos de prisioneiros detalham e confirmam as agressões e abusos sofridos.

