Tragédia em Sumatra já deixa mais de 900 mortos após enchentes e deslizamentos

As fortes chuvas que atingem a ilha de Sumatra, na Indonésia, provocaram uma das maiores tragédias naturais recentes do país. De acordo com a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB), o número de mortos subiu para 908, enquanto 410 pessoas seguem desaparecidas, em balanço divulgado neste sábado (6).

As províncias de Aceh, Sumatra do Norte e Sumatra Ocidental foram as mais atingidas. Rios transbordaram, estradas foram destruídas e diversos deslizamentos de terra arrastaram casas inteiras. Aceh concentra o maior impacto, com ao menos 345 mortes e 174 desaparecidos.

Grande parte dos 3,5 mil feridos vem de áreas rurais localizadas em encostas instáveis e extremamente vulneráveis.

A BNPB alertou que o total de vítimas pode aumentar, já que socorristas ainda enfrentam dificuldades para acessar comunidades isoladas devido aos danos na infraestrutura e ao terreno acidentado. A busca por desaparecidos segue intensa em meio ao temor de novos deslizamentos.

