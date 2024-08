Ucrânia prende vice-ministro da Energia sob suspeita de suborno

A Ucrânia deteve um de seus quatro vice-ministros de Energia e três outros suspeitos. Eles foram pegos “em flagrante” recebendo uma parcela de um suborno de US$ 500 mil.

O setor energético é uma engrenagem vital no esforço de guerra nacional contra a Rússia e sofreu graves danos devido aos ataques aéreos russos este ano.

O Gabinete do Procurador-Geral ucraniano disse que, diante da situação, os suspeitos exigiram um suborno de US$ 500 mil em troca de facilitar a remoção de equipamento mineiro de uma empresa estatal de carvão das áreas devastadas pela guerra da região de Donetsk.

Como parte do acordo, a empresa de carvão da bacia de Lviv-Volyn seria autorizada a transportar o equipamento e operá-lo livremente em minas estatais na região ocidental da Ucrânia.

O governo ucraniano disse que demitiu o vice-ministro da Energia, Oleksandr Kheilo, com efeito imediato. Os outros suspeitos incluíam um funcionário de uma empresa estatal de carvão e dois outros intermediários. Eles foram detidos quando estavam prestes a receber US$ 100 mil da quantia.

