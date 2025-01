Venezuela realiza exercício militar ainda nesta semana

O Ministério da Defesa da Venezuela anunciou nesta segunda-feira (20), dia da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, que o país realizará um exercício militar visando a “defesa da paz e democracia”.

“As Forças Armadas Nacionais Bolivarianas informam ao povo venezuelano que nos dias 22 e 23 de janeiro será realizado o primeiro exercício ‘Escudo Bolivariano 2025’ em defesa da paz e da democracia”, informou nota da Defesa.

Trump, que é apoiador de Edmundo González, candidato que disputou o pleito contra Nicolás Maduro, não reconhece a eleição do chavista e já até chegou a dizer que o opositor é o verdadeiro presidente eleito do país.

Apesar de os planos de Trump para Venezuela serem incertos neste momento, a expectativa é que os EUA aumentem a pressão contra o governo da Maduro.

