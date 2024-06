JD1TV: Visitantes ficam pendurados de ponta-cabeça em brinquedo parque de diversões

Sarah Chaves, com informações do G1 atualizado em 16/06/2024 às 09h41

Uma das tarações de um parque de diversões em Portland, nos Estados Unidos apresentou uma falha e 28 pessoas precisaram ser resgatadas, depois de ficarem quase meia hora, penduradas de cabeça para baixo, em um brinquedo.

Vídeos gravados no local na sexta-feira (14), mostram as pessoas presas na atração, chamada de AtmosFEAR, que estava suspensa no ar.

O brinquedo funciona como um pêndulo e, em determinado momento, pode deixar os passageiros completamente de ponta-cabeça.

Segundo o Departamento de Bombeiros e Resgates de Portland, uma equipe de bombeiros e engenheiros do Oaks Park abaixaram o veículo manualmente e todas as pessoas presas foram resgatadas.

Conforme um comunicado emitido pela Oaks Amusement Park, um dos passageiros com um problema de saúde pré-existente foi levado a um hospital para avaliação por precaução. Os demais passaram por avaliação médica no local e tiveram alta.

Os bombeiros de Portland disseram que havia cerca de 30 pessoas a bordo. Já o comunicado do parque de diversões diz que havia 28 passageiros.

