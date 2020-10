Vídeo: Streamer espanca modelo ao vivo durante evento de influencers

Sarah Chaves, com informações do SBN

O streamer Andrey Burim, Mellstroy popular na Rússia agrediu a modelo também russa Alena Efremova e tudo foi transmitido ao vido, para os 680.000 inscritos que acompanhavam o evento.

No vídeo, Alena, Andrey e outra moça aparecem conversando em uma mesa e a cena está sendo transmitida ao vivo. O rapaz parece se exaltar pegando no rosto da modelo, transtornado ele agita a cabeça da mulher e bate com seu rosto diversas vezes contra a mesa.

A cena ocorria enquanto outras pessoas continuavam a conversar no fundo, alheias ao que estava acontecendo. A acompanhante e mais uma pessoa fora de cena tenta separá-los sem muito sucesso, até que ele levanta, a empurra na cadeira e, posteriormente, quando ela também levanta, a empurra violentamente mais uma vez. Após a agressão, a moça tenta tirar satisfações com o agressor, que ri, xinga e continua sentado bebendo algo de uma xícara.

Burim foi bloqueado no YouTube e a polícia russa investiga a transmissão da agressão ocorrida noite passada.

A modelo que acabou com diversas escoriações no rosto e cortes na boca e lábios se pronunciou: "Mellstroy me bateu na noite passada e me humilhou publicamente em sua transmissão. Eu só quero que ele seja punido por isso, para que isso não aconteça com nenhuma (outra) pessoa".

Sobre os chocantes ferimentos na boca, a modelo explicou que seu aparelho fixo acabou quebrando e deixando "uma bagunça sangrenta de ferro na minha boca, sangue e pedaços de pele rasgada". Ela chamou outras pessoas que sofreram alguma forma de agressão por parte do streamer em suas transmissões ao vivo para contatá-la e buscar "uma ação coletiva".

Veja o momento da agressão:

Modelo apanha de influencer ao vivo pic.twitter.com/JkmC8VwFOC — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) October 20, 2020

