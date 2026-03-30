Homem que morreu atropelado na MS-162 era de Campo Grande e tinha 27 anos

Foi identificado como Euclides Caetano Reis Junior, de 27 anos, o homem que morreu atropelado na manhÃ£ deste sÃ¡bado, dia 28, na MS-162, no trecho entre SidrolÃ¢ndia e o distrito de Quebra Coco.
Ele era morador de Campo Grande e foi atingido por um veÃculo, cujo motorista fugiu do local e atÃ© o momento nÃ£o foi localizado pelas autoridades.
Segundo o site Noticidade, Euclides apresentava traumatismo craniano e um corte profundo na perna, sendo encontrado caÃdo no meio da pista.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando os militares chegaram no local, a vÃtima jÃ¡ estava em Ã³bito. Havia uma mochila que era de propriedade da vitima, contendo uma garrafa de bebida alcoÃ³lica.
Ainda conforme o site local, a perÃcia encontrou marcas de frenagem na rodovia. O caso estÃ¡ sendo tratado como praticar homicÃdio culposo na direÃ§Ã£o de veÃculo automotor.Reportar Erro