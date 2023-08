JD1TV: Conheça a história da Maria Fumaça em Campo Grande

No quarto episódio da série de reportagens especiais em comemoração aos 124 anos de Campo Grande, o JD1TV visitou o monumento histórico Maria Fumaça, que está localizado no cruzamento das Avenidas Mato Grosso e Calógeras e é uma homenagem à antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil.

Inaugurada em outubro de 2018, a escultura tem cinco metros de altura, por 20 de comprimento e pesa mais de 20 toneladas. Atualmente, o local tornou-se um cartão postal de Campo Grande, atraindo frequentemente diversos moradores e turistas.

Assista:



Deixe seu Comentário

Leia Também