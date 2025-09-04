Menu
Justiça

Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"

Réu indica presídios no Jardim Noroeste e em Dourados como alternativas para garantir sua segurança

04 setembro 2025 - 11h22Vinícius Santos
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e AyslaArma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla   (Divulgação/Batalhão de Choque/Redes Sociais)

Nicollas Inácio Souza da Silva, acusado de participação na morte dos adolescentes Aysla Carolina de Oliveira Neitzke e Silas Ortiz, ambos de 13 anos, ocorrida em maio de 2024 no bairro Jardim das Hortências, em Campo Grande, solicitou ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) sua transferência de presídio.

Em petição de próprio punho, Nicollas afirma que está detido na Gameleira II, na Capital, e que sofre ameaças constantes. Ele declarou que "colaborei com a Justiça e estou com 'medo' de acabar perdendo minha vida". 

O acusado relata ainda que permaneceu no setor considerado seguro, mas que foi agredido várias vezes. Nicollas pede que os desembargadores do TJMS autorizem sua transferência para uma unidade prisional "onde não tenha integrantes nenhuma facção". 

Ele indica como opções o Instituto Penal de Campo Grande, no Jardim Noroeste, ou a Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Segundo ele, "falaram que vai ficar mais tranquilo sem correr risco de vida" e reforça que o TJMS deve atentar ao "apelo" para que "possa proporcionar-me melhores condições de vida e contribuir para minha reabilitação à sociedade".

O caso será analisado inicialmente pelo desembargador Jairo Roberto de Quadros, sorteado relator do pedido.

Crime que chocou Campo Grande

O homicídio dos adolescentes envolveu seis pessoas, todas presas preventivamente:

  • - Kleverton Bibiano Apolinário da Silva – apontado como mandante, teria orquestrado o ataque de dentro do sistema prisional;

  • - João Vítor de Souza Mendes – acusado de disparar contra os adolescentes e ferir Pedro Henrique Silva Rodrigues;

  • - Nicollas Inácio Souza da Silva – identificado como piloto da motocicleta usada no crime, confessou participação;

  • - Rafael Mendes de Souza – acusado de fornecer apoio logístico ao grupo;

  • - George Edilton Dantas Gomes – motorista de aplicativo que auxiliou na fuga dos acusados.

Os adolescentes foram atingidos por balas perdidas durante uma tentativa de homicídio contra Pedro Henrique, que sobreviveu após ser ferido na perna. O caso ainda aguarda julgamento.

