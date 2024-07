Adolescentes em medida socioeducativa visitam Bioparque Pantanal

Vinícius Santos com informações do TJMS

Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa nas unidades Estrela do Amanhã (feminina) e Novo Caminho (masculina), ambas em Campo Grande, tiveram a oportunidade de participar de atividades socioculturais na última sexta-feira (12). A iniciativa, que faz parte do evento III Caminhos Literários, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proporcionou aos jovens um contato enriquecedor com a cultura e a natureza.

As meninas da Unidade Estrela do Amanhã visitaram o Bioparque Pantanal, onde puderam observar de perto a rica fauna e flora do bioma. Impressionadas com a beleza do local, as adolescentes também receberam informações sobre a importância da preservação ambiental.

Já os meninos da Unidade Novo Caminho participaram de uma tarde de jogos de tabuleiro, conduzida por um voluntário da Coordenadoria das Varas de Execução de Medidas Socioeducativas (COVEMS). A atividade, além de estimular a criatividade e o trabalho em equipe, também contribuiu para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

De acordo com a desembargadora Elizabete Anache, supervisora da COVEMS, a visita ao Bioparque Pantanal foi uma "oportunidade única" para as adolescentes, proporcionando "contato direto com a biodiversidade do nosso estado e incentivando o interesse pela preservação ambiental". Ela ressaltou a importância de oferecer "experiências enriquecedoras" que contribuam para o desenvolvimento dos jovens, "ampliando seus horizontes e possibilidades futuras".

A programação do evento Caminhos Literários III segue nesta semana com apresentações artísticas produzidas pelos próprios adolescentes. A iniciativa visa promover a ressocialização e o desenvolvimento da cidadania através da cultura.

Para mais informações sobre a programação do evento Caminhos Literários III, acesse o site do CNJ: CNJ - Caminhos Literários.

