Ao vivo: JD1 entrevista o novo Procurador-Geral de MS, Alexandre Magno

O JD1 Notícias entrevista o Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Benites de Lacerda. Alexandre Magno foi empossado como chefe do MP-MS neste mês e falará também sobre como foi a transição de comando e quais os desafios de sua gestão, que segue até o final de 2022.

A entrevista está sendo transmitida pelo Facebook do JD1 Notícias neste link, por onde os internautas poderão fazer perguntas ao procurador-geral, que responderá em tempo real.

Currículo

Alexandre Magno Benites de Lacerda é graduado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) no ano de 2000. Mestre em Processo Penal e Garantismo pela Universidade de Girona/Espanha (UdG) e pós-graduado-graduado latu sensu em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Atuação profissional

Trabalhou como oficial de promotoria no Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, no ano de 2001. Posteriormente, atuou como técnico administrativo e exerceu apoio jurídico (na área do patrimônio público) no Ministério Público Federal, em Campo Grande, nos anos de 2001 a 2004.

Promotoria

Em 2004, assumiu o cargo de promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Foi o promotor de Justiça titular da comarca de São Gabriel do Oeste de 2004 a 2013. Desde 2013 é o 37º promotor de Justiça de Campo Grande.

Foi Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP) por dois mandatos, 2011-2013 e 2013- 2015. Exerceu o cargo de Secretário-Geral da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), nos anos de 2014 a 2016.

Foi Secretário Executivo do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), em 2019 e 2020. Já em 2015, ocupou o cargo de Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça de fevereiro de 2015 a janeiro de 2020.

Deixe seu Comentário

Leia Também