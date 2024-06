AO-VIVO: STF julga se recebe denúncia contra acusados da morte de Marielle

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga, nesta terça-feira (18), se abre ação penal contra os acusados de planejar o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes, em 2018.

Os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino - que compõem a Turma - julgam denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em maio deste ano contra os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, o delegado Rivaldo Barbosa e o ex-policial Ronald Paulo de Alves.

Ainda será julgada, na sessão de hoje, a denúncia contra Robson Calixto Fonseca, conhecido como “Peixe”, ex-assessor de Domingos Brazão, por integrar uma organização criminosa com os irmãos.

Os magistrados analisam se a denúncia atende aos requisitos legais e se há indícios do cometimento do crime e de sua autoria, com denunciados se tornando réus somente após a denúncia ser recebida.

