Bitto Pereira quebra recorde e é eleito com 59% dos votos na OAB-MS

Aconteceu nesta sexta-feira (22) as eleições para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB-MS), que viu recordes sendo quebrados e Bitto Pereira eleito como o próximo mandatário da entidade para o Triênio 25-27.

Com um total de 8470 votos em todas as subseções do Estado, a chapa "Pelo Futuro da OAB", que conta com Bitto Pereira (Presidente), Marta Taques (Vice-Presidente), Luiz Rene Amaral (Secretário-Geral), Letícia Miranda (Secretária-Adjunta) e Fábio Nogueira (Tesoureiro), recebeu um total de 5041 votos.

A chapa rival, “Renovação: OAB para Todos” do advogado Lucas Rosa, obteve um total de 3429 votos.

A chapa de Bitto recebeu 59% dos votos, número histórico, além de também registrar, segundo o conselheiro Federal Mansour Elias Karmouche, a maior diferença de votos na história da OAB, que foi de 1612 votos.

Essa eleição também marca a primeira vez na história da entidade em que uma chapa ganha em todas as subseções.

