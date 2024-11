Bitto Pereira vence eleição na OAB-MS

Aconteceu durante a manhã e tarde desta sexta-feira (22) a votação, por meio de urna eletrônica, para o próximo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul (OAB-MS), que teve Bitto Pereira eleito como o próximo mandatário da entidade para o Triênio 25-27.

Já estando matematicamente eleito, a chapa "Pelo Futuro da OAB", que conta com Marta Taques (Vice-Presidente), Luiz Rene Amaral (Secretário-Geral), Letícia Miranda (Secretária-Adjunta) e Fábio Nogueira (Tesoureiro) compondo a diretoria, saiu a frente da chapa “Renovação: OAB para Todos”.

"Esse é o momento de externar nossa gratidão, a essa demonstração de uma festa democrática que escolheu optar por um trabalho que fizemos, não só na Capital, mas em todas as subseções, uma vitória história que nos deixa com muita alegria e muito mais vontade de trabalhar", disse Bitto em conversa com jornalistas.

O presidente reeleito da OAB-MS ainda agradeceu a vitória e a confiança depositada na chapa pelos advogados sul-mato-grossenses. “Em nome da Chapa 22, a nossa gratidão por essa demonstração dessa vitória maiúscula que nós tivemos hoje aqui”, agradeceu.

O conselheiro Federal Mansour Elias Karmouche deu destaque para o recorde de votos, e ressaltou para o feito histórico, tanto no número de votos quanto para a diferença entre as duas chapas. “Ele teve a maior votação da história da OAB, e ele teve a maior diferença [...] ele teve uma votação histórica para a OAB, para dentro do sistema [da entidade]”, detalhou.

Até o momento, a contagem total dos votos ainda não foi concluída, mas dados parciais apontam que a chapa "Pelo Futuro da OAB" recebeu 5005 votos, enquanto a chapa "Renovação: OAB para Todos" recebeu 3380, uma diferença de 1625 votos.

