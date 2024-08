Caetano Veloso vai processar Carlos Bolsonaro por uso indevido de música

O cantor Caetano Veloso irá entrar com um processo na Justiça, por violação de direito autoral, contra o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL), o filho “zero dois” de Jair Bolsonaro, pelo uso sem autorização da canção ‘O Leãozinho’.

Segundo o blog de Matheus Leitão para a Veja, o processo se refere a uma publicação feita nesta terça-feira (27), quando o político postou uma imagem do perfil Advogados de Direita Brasil com números da Lei Rouanet, com a música de Veloso ao fundo.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que o cantor tem atritos do tipo com o clã Bolsonaro.

Em 2022, Caetano notificou o então presidente pelo uso indevido da ‘Andar com fé’, de Gilberto Gil, na versão gravada pelos artistas no disco ‘Dois amigos’, em uma publicação para promover investimentos de seu governo em defesa civil.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também