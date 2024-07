Campanha conjunta do TJMS e TCE-MS arrecada livros para Uneis

Vinícius Santos com informações do TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) lançaram uma campanha conjunta para arrecadar livros destinados às Unidades Educacionais de Internação (Uneis) do Estado. A iniciativa tem como objetivo incentivar a leitura entre adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.

A ação foi idealizada pela Coordenadoria das Varas de Execução de Medidas Socioeducativas (Covems) do TJMS. Segundo a juíza Katy Braun do Prado, que representou a supervisora da Covems, desembargadora Elizabete Anache, a campanha visa promover o desenvolvimento pessoal e social dos jovens internados. Braun destacou a relevância da iniciativa ao visitar o espaço criado pelo TCE-MS para a arrecadação.

O TCE-MS estabeleceu um local específico para receber as doações e desenvolveu um material com sugestões de livros apropriados para a faixa etária dos adolescentes, que varia de 12 a 21 anos, com a maioria entre 16 e 18 anos. Os servidores do TCE-MS poderão acessar as sugestões através de um QR Code e receberão um marcador de livros como forma de agradecimento pela contribuição.

A campanha está aberta à participação da comunidade. Os interessados em contribuir podem entregar os livros na Diretoria de Comunicação do TCE-MS. A ação pretende estimular a leitura e auxiliar no desenvolvimento dos adolescentes em medidas socioeducativas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também