Campo Grande sediará Congresso de Carreiras Jurídicas com foco em inteligência artificial

Campo Grande receberá em setembro o Congresso das Carreiras Jurídicas de Mato Grosso do Sul, com o tema “Inteligência Artificial e Direito Digital”. O evento visa discutir a adaptação do setor jurídico às demandas da era digital e oferecer capacitação aos profissionais do Direito sobre as inovações tecnológicas.

A abertura ocorrerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo no dia 5 de setembro, às 19 horas. A palestra inaugural será apresentada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Sérgio Domingues. No dia 6 de setembro, a programação incluirá palestras sobre temas relevantes como a advocacia pública digital, o devido processo digital e a aplicação das inteligências artificiais generativas (IAGs).

Entre os palestrantes confirmados estão Luís Manoel Borges do Vale, Procurador do Estado de Alagoas; o juiz federal Raul Mariano Júnior; o Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Marcello Terto e Silva; e o advogado e professor da FGV, Osny Silva Filho. Cada um discutirá o impacto da tecnologia nas atividades jurídicas e a preparação necessária para essas mudanças.

O congresso é promovido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, sob a presidência do Desembargador Sérgio Fernandes Martins, em parceria com diversas instituições, incluindo a Justiça Federal da 3ª Região (TRF3), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MP/MS), a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul (DPGE-MS), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE), a Defensoria Pública da União (DPU), a Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso do Sul (ANOREG-MS) e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS).

Profissionais das instituições parceiras, universitários e demais interessados na área do Direito podem se inscrever até 3 de setembro ou até o esgotamento das vagas. As inscrições estão disponíveis pelos seguintes links:

- Magistrados do TJMS

- Servidores do TJMS

- Público externo

O congresso oferece um certificado de 9 horas e é uma oportunidade para os profissionais do Direito se atualizarem sobre os desafios e avanços da era digital, contribuindo para uma justiça mais eficiente e acessível.

