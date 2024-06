Carlos Almeida toma posse como juiz titular do TRE-MS

Nesta segunda-feira (10), o advogado sul-mato-grossense Carlos Alberto Almeida De Oliveira Filho foi empossado como Juiz Titular do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). A cerimônia, conduzida pelo Presidente do TRE-MS, Desembargador Paschoal Carmello Leandro, aconteceu no plenário da instituição.

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Romão Avila Milhan Junior, prestigiou a Sessão Solene. Também estiveram presentes o Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público e Social, das Fundações e Eleitoral, Procurador de Justiça Antonio Siufi Neto; o Presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), Promotor de Justiça Fabrício Secafen Mingati; e o Promotor de Justiça Fernando Jorge Manvailer Esgaib.

Carreira - Carlos formou-se em Direito pela Universidade Paulista (UNIP) em São Paulo em 2005 e atua em Mato Grosso do Sul desde sua aprovação na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em 2006. No estado, ele foi membro da comissão de Direito Tributários, Conselheiro Estadual da OAB/MS para o triênio 2019/2021 e, no triênio 2022/2024, Conselheiro membro do Comitê de Auditoria Estatutário da SANESUL e membro consultor da Comissão Especial de Compliance Eleitoral e Partidário do CFOAB - Gestão 2022/2025.

