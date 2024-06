Nomeado no TRE, Carlos Almeida se diz "mais leve"

O advogado sul-mato-grossense, Carlos Alberto Almeida De Oliveira Filho, foi nomeado pelo Presidente Lula durante a segunda-feira (3), para assumir a vaga de Juiz Titular do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). Ao JD1, Carlos disse querer “trabalhar incansavelmente para fortalecer o TRE e poder fazer jus a vaga”.

Trabalhando na área há 19 anos, Carlos Alberto, conseguiu a nomeação após disputar o cargo pela segunda vez. “Hoje nós temos 30 mil advogados em Mato Grosso do Sul. Nesta segunda vez, assim como na primeira, fui o mais votado e com a nomeação encerramos uns 8 ou 9 meses de caminhada”, detalhou.

Feliz e ‘mais leve’, o advogado disse estar ansioso para poder começar a trabalhar. Apesar disso, a data da sua posse ainda deve ser definida pelo presidente do TRE-MS.

Carreira – Graduado no curso de Direito pela Universidade Paulista (UNIP) em São Paulo em 2005, Carlos está atuando em Mato Grosso do Sul desde sua aprovação na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) ocorrida em 2006.

No estado, ele foi membro da comissão de Direito Tributários, Conselheiro Estadual da OAB/MS para o triênio 2019/2021 e no triênio 2022/2024, Conselheiro membro do Comitê de Auditoria Estatutário da SANESUL e membro consultor da Comissão Especial de Compliance Eleitoral e Partidário do CFOAB - Gestão 2022/2025.

