Caso Playboy da Mansão: Jamilzinho e outros condenados; veja a condenação na íntegra

Em um novo julgamento resultante da Operação Omertà, o empresário Jamil Name Filho e o ex-guarda civil metropolitano Marcelo Rios foram condenados por homicídio qualificado pela morte de Marcel Costa Hernandes Colombo, conhecido como "Playboy da Mansão". O júri, que durou quatro dias, foi presidido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

O Crime

Marcel Colombo foi assassinado a tiros em outubro de 2018, em um bar localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, em Campo Grande. Conforme a acusação, Jamil Name Filho foi um dos mandantes do crime, que envolveu um esquema de contratação de pistoleiros. Ele foi sentenciado a 15 anos de prisão em regime fechado, por homicídio qualificado, considerado de motivo torpe e dificultando a defesa da vítima.

Condenações

Marcelo Rios, apontado como responsável pelo planejamento e contratação dos executores, também foi condenado a 15 anos de prisão, igualmente em regime fechado.

Além deles, o policial federal Everaldo Monteiro de Assis foi condenado a oito anos e quatro meses de prisão. Ele poderá recorrer em liberdade, mas também foi sentenciado à perda de seu cargo.

Por fim, Rafael Antunes recebeu uma pena de dois anos e seis meses em regime aberto, por ocultação de arma de fogo, e poderá recorrer da decisão em liberdade. Leia a sentença na íntegra:



