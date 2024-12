Caso Sophia: Christian nega maus-tratos e fala sobre uso de drogas

O julgamento de Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim, acusados pela morte de Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos, entrou no segundo dia nesta quinta-feira (05). O crime ocorreu em janeiro de 2023 e teve grande repercussão nacional.

Stephanie responde por homicídio qualificado e homicídio doloso por omissão, enquanto Christian é acusado de homicídio qualificado, com agravantes de crueldade e motivo fútil, além de estupro.

Durante o interrogatório, presidido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, Christian falou sobre seu relacionamento com Stephanie, mencionando que inicialmente era tranquilo, mas depois se tornou conturbado.

Ele negou ter sido abusivo ou ter agredido a ex-companheira, alegando que sempre a orientou a manter contato com sua família e amigos. Christian admitiu que usou drogas por cerca de um ano, mas minimizou o período, dizendo que não causava grandes problemas. Segundo ele, Stephanie também usava drogas e pagava para consumir. Christian alegou que, quando estavam sozinhos, ambos compravam drogas, e que, após o consumo, ela ficava mais alterada.

Ele negou maltratar as crianças e, ao ser questionado sobre os abusos cometidos por Stephanie, afirmou que não poderia falar sobre o que não havia presenciado. Christian relatou ainda que Sophia foi levada ao médico pela mãe desde o início do relacionamento e que, em uma ocasião, ela teria se machucado ao cair na rua e quebrado a perna. No entanto, ele sugeriu que a lesão foi causada por uma queda acidental e não por agressão. Christian também afirmou que gostava de Sophia, ao ser perguntado pelo juiz.

O julgamento continua.

