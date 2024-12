Júri do caso Sophia segue com depoimento do padrasto, réu por homicídio e estupr0

Nesta quinta-feira (5), o Tribunal do Júri em Campo Grande dá continuidade ao julgamento do caso Sophia de Jesus Ocampo. A menina, que morreu aos 2 anos e 7 meses, foi vítima de um crime que chocou a cidade em 2023.

O padrasto de Sophia, Christian Campoçano Leitheim, de 27 anos, será interrogado. Ele é réu por homicídio e outros crimes, incluindo estupro. O corpo de jurados, composto por quatro homens e três mulheres, decidirá o destino dos acusados, com a sentença prevista para ser anunciada ainda hoje.

O primeiro dia do julgamento durou mais de 12 horas e incluiu os depoimentos de um investigador e de um perito. O policial que atuou no caso revelou que, ao ser detido, Christian dormiu no banco da viatura. Já o perito confirmou sinais de abuso sexual em Sophia, identificados durante o exame necroscópico.

A mãe da menina, também ré por homicídio devido à omissão, prestou um longo depoimento. Durante a sessão, o juiz Aluízio Pereira dos Santos, que preside o julgamento, interveio diversas vezes para evitar repetição de perguntas pela defesa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também