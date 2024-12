Caso Sophia: 'Esse monstro matou minha filha', Stephanie culpa o ex em julgamento

Após todas as testemunhas de defesa e acusação serem ouvidas, ré Stephanie de Jesus Silva deu sua versão a respeito da morte da sua filha Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos, ocorrida na noite do dia 26 de janeiro de 2023, em Campo Grande. Chorando muito, ela acusou o ex-companheiro, Christian Campoçano Leitheim, de ter assassinado a criança.

Seu depoimento começou com ela lembrando do começo do relacionamento, quando ‘tudo eram flores’. No entanto, tudo começou a mudar quando ele passou a ficar mais agressivo, sem gostar de receber não.

“Ele saia pra beber e me deixava sozinha com as crianças. Voltava só de madrugada ou no dia seguinte, eu não estava grávida e não estava trabalhando, vivíamos apenas com o auxílio do governo de R$ 600”, afirmou Stephanie.

Durante o relacionamento, ela contou que sempre foi ameaçada pelo outro acusado, pois ele dizia que iria tomar a guarda da filha do casal. “Eu tinha medo dele fazer algo contra mim ou minha família”, disse.

Questionada sobre o consumo de drogas e cocaína, Stephanie explicou que fingia usar para ‘ficar em paz’, pois sabia que as crianças precisavam de alguém em sã consciência na casa. Além disso, ela disse não saber que o namorado recebia os amigos para consumo de entorpecentes no imóvel, ao lado das crianças, enquanto ela trabalhava.

26 de janeiro de 2023: Dia da morte – em seu relato, a acusada afirmou que Christian não queria que ela fosse até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com a criança, uma vez que ele afirmava que ‘já haviam dado remédio para Sophia e ela iria melhorar’.

“Minha intuição falava pra eu levar ela de manhã, mas ele me convenceu e eu fui fazer almoço e passamos o dia, antes de eu ir na UPA com ela. Fiquei sabendo da causa da morte da Sophia quando eu já estava no presídio, foi o Christian que matou ela, eu nunca faria isso com minha filha”, afirmou.

Ainda chorando, ela detalhou que momentos antes de sair com a filha para a unidade de saúde, o companheiro entrou no banheiro com a neném e voltou com a cabeça dela molhada. “Eu não sei o que ele fez com a Sophia naquele banheiro, tenho certeza que foi esse monstro que matou minha filha”.

O depoimento de Stephanie segue acontecendo neste primeiro dia de julgamento, que deve terminar após a fala de Christian e retornar amanhã (5), com a sentença.

