Caso Sophia: Mãe chora e chama ex de pedófilo ao ver fotos dele se m4sturb@ndo ao lado de filhas

Durante a palavra dos seus advogados de defesa, já com mais de 2h de depoimento, Stephanie de Jesus Silva, chorou e chamou o ex-companheiro de pedófilo ao ver fotos e vídeos dele se masturbando ao lado das filhas, Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos, e Stella, de menos de 1 ano de vida.

As imagens, mostradas a acusada, teriam sido feitas por Christian Campoçano Leitheim, enquanto ela estava trabalhando. Em todas as oportunidades, ele mandava as fotografias para um amigo.

Chorando muito, por não saber da situação que as filhas viviam, Stephanie passou a chamar o ex de pedófilo. Em continuação ao depoimento, ela esclareceu que apenas 13 dias depois ter Stella, precisou pesquisar no google se poderia fazer sexo anal, uma vez que o companheiro queria manter relações sexuais com a ré de qualquer maneira.

Ao longo do tempo que permaneceram juntos, após as atitudes violentas de Christian, a mulher era agredida constantemente. No entanto, no tocante as agressões contra as crianças, ela explicou que via apenas o enteado apanhar do companheiro, desconfiando que Sophia também era agredida.

Para tentar defender a filha, a acusada chegou a fazer a matrícula da menina na creche, para que a filha ficasse segura enquanto ela trabalhava. Porém, não deu tempo de prosseguir com o plano, uma vez que a pequena faleceu.

O depoimento de Stephanie foi o último deste primeiro dia de julgamento. Christian será ouvido amanhã (5).

