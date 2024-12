JD1TV - Veja a chegada da mãe e padrasto de Sophia ao tribunal para o 2º dia de júri

O segundo dia do julgamento de Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim, acusados pela morte de Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos, começou nesta quinta-feira (05) no Tribunal do Júri. O crime, ocorrido em janeiro de 2023, teve grande repercussão nacional.

Stephanie, mãe de Sophia, é ré por homicídio qualificado e homicídio doloso por omissão. Christian, padrasto da menina, enfrenta acusações de homicídio qualificado com agravantes de crueldade e motivo fútil, além de estupro.

O juiz Aluízio Pereira dos Santos preside o julgamento. Na quarta-feira (04), Stephanie foi ouvida, enquanto Christian, que começa a ser ouvido nesta quinta-feira, ocupa o banco dos réus. A expectativa é que o depoimento de Christian seja longo.

O juiz autorizou que Stephanie ficasse com a mãe, em contato “afetivo”, durante o depoimento de Christian. Conforme o magistrado, a mãe de Stephanie não pode visitá-la no presídio de São Gabriel do Oeste devido a regras internas, e, por isso, a medida foi tomada enquanto o julgamento prossegue.

