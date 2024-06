Cinco se tornam réus por ocultarem os corpos de Bruno Araújo e Dom Phillips

A Justiça Federal recebeu a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra cinco homens pela participação na ocultação dos corpos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo, assassinados em 5 de junho de 2022, no Vale do Javari, no Amazonas.

Francisco Conceição de Freitas, Eliclei Costa de Oliveira, Amarílio de Freitas Oliveira, Otávio da Costa de Oliveira e Edivaldo da Costa de Oliveira se tornaram réus pelo crime de ocultação de cadáver, com os últimos quatro também respondendo por corrupção de menor, já que convenceram um menor de 18 anos a participar do crime.

Os nomes de Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelado”, e Jefferson da Silva Lima, conhecido pelo nome de “Pelado da Dinha”, não foram incluídos na denúncia do MPF pois eles já responderam pelo crime de ocultação de cadáver na ação penal protocolada em 21 de julho de 2022.

Os dois, junto de Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como “Dos Santos”, serão levados a júri popular pelo homicídio por motivo torpe e mediante emboscada de Bruno, e pelo homicídio mediante emboscada e para assegurar a impunidade do crime anterior de Dom.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também