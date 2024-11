Claudinho Serra apela ao TJ para se livrar da tornozeleira

“Enorme constrangimento”, esse é um dos argumentos apresentados pela defesa do vereador licenciado de Campo Grande, Claudinho Serra (PSDB), em habeas corpus protocolado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

A defesa se refere ao uso da tornozeleira eletrônica, imposta ao político após ele ser alvo da Operação Tromper, que investiga corrupção na Prefeitura de Sidrolândia, onde Serra ocupou o cargo de secretário de Finanças.

Segundo as investigações, Claudinho Serra é apontado como mentor de um esquema que desviava verbas públicas por meio de contratos fraudulentos. Em abril deste ano, a operação resultou na prisão do vereador, que foi posteriormente solto sob a condição de usar o equipamento de monitoramento.

No documento enviado ao TJMS, o advogado Tiago Bunning argumenta que o vereador não cometeu novos crimes, não violou medidas impostas pela Justiça e não representa risco à aplicação da lei, à ordem pública ou à instrução do processo.

Além disso, a defesa enfatiza que o equipamento está em uso há 208 dias, causando constrangimento a Serra, especialmente por ele ser uma figura pública que nunca havia sido acusado de práticas criminosas antes.

A solicitação pede a suspensão da medida cautelar de monitoramento eletrônico até o julgamento final do habeas corpus. O caso está sob análise do desembargador relator José Ale Ahmad Netto, que decidirá se concede ou não a liminar solicitada pela defesa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também