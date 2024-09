Defensoria de MS nomeia 120 aprovados em concurso administrativo; confira a lista

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul anunciou, nesta segunda-feira (23), a nomeação de 120 candidatos aprovados no concurso público técnico-administrativo n.º 002/2023. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) por meio da Portaria “S” DPGE n. 695/2024, datada de 20 de setembro de 2024.

Os nomeados ocupam cargos de Analista de Defensoria, Técnico de Defensoria e Agente de Serviços Gerais. A publicação também inclui o Edital /DPGE N. 031/2024, que detalha as etapas do procedimento de investidura:

I) Exame Médico Admissional, de caráter eliminatório;

II) Conferência de documentos para posse, de caráter eliminatório.

O exame médico está agendado para o dia 04 de outubro de 2024. A lista completa de nomeações está disponível a partir da página 225 do DOE.

