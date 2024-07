Defensoria Pública assumirá defesa de acusado de matar adolescentes na Capital

João Vitor de Souza Mendes, acusado de disparar e matar dois adolescentes em um tiroteio no Jardim das Hortências, terá sua defesa representada pela Defensoria Pública. Mendes, de 19 anos, permanece preso enquanto aguarda a atuação da Defensoria em sua defesa.

No dia 5 de maio deste ano, os adolescentes Aysla Carolina de Oliveira Neitzke e Silas Ortiz, ambos com 13 anos, foram mortos por uma "bala perdida" em um ataque ocorrido no Jardim das Hortências. O terceiro indivíduo atingido, Pedro Henrique Silva Rodrigues, foi ferido na perna, mas sobreviveu.

A defesa particular de Mendes renunciou ao caso, solicitando que a Defensoria Pública assumisse a representação legal do réu. Além de João Vitor de Souza Mendes, outros quatro indivíduos estão envolvidos e presos no caso:

- George Edilton Dantas Gomes, motorista de aplicativo.

- Nicollas Inácio Souza da Silva, piloto da moto utilizada no crime

- Kleverton Bibiano Apolinário, conhecido como "Pato Donald", acusado de ser o mandante do crime e fornecedor da arma

- Rafael Mendes de Souza, de 18 anos, conhecido como "Jacaré", proprietário da casa onde o crime foi planejado.

Todos os acusados permanecem presos enquanto o caso segue em andamento.

