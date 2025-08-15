Defesa pede exame de insanidade para homem que matou o pai na Capital

A defesa de Sahu Abel Heyn, de 35 anos, acusado de assassinar o pai, Hugo Abel Heyn, de 59 anos, a facadas, no dia 26 de junho deste ano, em uma residência na Rua Orlando Daroz, no bairro Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, pediu à Justiça que ele seja submetido a exame de insanidade mental.

O réu está preso e atualmente cumpre pena no Instituto Penal, mas a defesa solicita sua transferência para o Presídio “Jair Ferreira de Carvalho”, conhecido como “Máxima”, unidade que possui estrutura para oferecer atendimento psiquiátrico adequado, alega.

No pedido, a defesa argumenta que o acusado deve ser encaminhado a uma unidade que proporcione tratamento psiquiátrico adequado e requer que seja instaurado incidente de insanidade mental para apurar a imputabilidade penal de Sahu. A defesa ainda afirma que, constatada a inimputabilidade, o réu deve ser sumariamente absolvido.

Segundo a defesa, a família tinha consciência das questões psiquiátricas de Sahu, mas não acreditava que ele chegaria a cometer um crime. O pedido da defesa ainda precisa ser analisado pela Justiça, que decidirá se autoriza o exame de insanidade mental e eventual transferência do réu para unidade prisional com atendimento psiquiátrico.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também