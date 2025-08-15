Menu
Menu Busca sexta, 15 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Defesa pede exame de insanidade para homem que matou o pai na Capital

O pedido da defesa ainda precisa ser analisado pela Justiça

15 agosto 2025 - 11h54Vinícius Santos
Filho e pai - Filho e pai -   (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A defesa de Sahu Abel Heyn, de 35 anos, acusado de assassinar o pai, Hugo Abel Heyn, de 59 anos, a facadas, no dia 26 de junho deste ano, em uma residência na Rua Orlando Daroz, no bairro Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, pediu à Justiça que ele seja submetido a exame de insanidade mental. 

O réu está preso e atualmente cumpre pena no Instituto Penal, mas a defesa solicita sua transferência para o Presídio “Jair Ferreira de Carvalho”, conhecido como “Máxima”, unidade que possui estrutura para oferecer atendimento psiquiátrico adequado, alega.

No pedido, a defesa argumenta que o acusado deve ser encaminhado a uma unidade que proporcione tratamento psiquiátrico adequado e requer que seja instaurado incidente de insanidade mental para apurar a imputabilidade penal de Sahu. A defesa ainda afirma que, constatada a inimputabilidade, o réu deve ser sumariamente absolvido.

Segundo a defesa, a família tinha consciência das questões psiquiátricas de Sahu, mas não acreditava que ele chegaria a cometer um crime. O pedido da defesa ainda precisa ser analisado pela Justiça, que decidirá se autoriza o exame de insanidade mental e eventual transferência do réu para unidade prisional com atendimento psiquiátrico.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Geral
Contratação sem licitação do MPMS com empresa de tecnologia chega a R$ 3,6 milhões
Ministro Cristiano Zanin e Jair Bolsonaro
Justiça
Zanin marca primeira sessão de julgamento de Bolsonaro e mais sete no STF
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí perde mais uma tentativa de elevar salário para R$ 35 mil
Marcelo Moura Bluma -
Política
Marcelo Bluma recorre ao TRE-MS para evitar devolução de R$ 20 mil ao Tesouro
Foto: Divulgação
Cidade
Sem acordo, MP processa proprietário por degradação de córrego em Campo Grande
Rapaz foi morto com vários tiros a queima-roupa
Justiça
Acusado de matar homem a tiros por ciúmes no Aero Rancho enfrenta júri popular
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Justiça
Acusado de dar cobertura em assassinato de mulher é absolvido pelo Júri na Capital
Foto: Ilustrativa -
Justiça
Promotor investiga possível omissão da prefeitura de Dourados em abrigar animais
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Administradora fecha acordo de R$ 16,9 mil com MP por desmatamento em Aquidauana
Elizangela Arce Correa não sobreviveu ao ataque
Justiça
Homem vai a júri nesta quinta por ajudar em assassinato de mulher no Jd. Los Angeles

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande