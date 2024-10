Governo da Argentina analisa pedido de extradição de fugitivos do 8 de Janeiro

O governo da Argentina confirmou, nesta quinta-feira (17), que o pedido de extradição de 63 brasileiros acusados de participarem na tentativa de golpe do 8 de Janeiro já está sendo “analisado”.

A resposta ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil solicitasse a extradição dos fugitivos.

Manuel Adorni, porta-voz da presidência argentina, afirmou, durante coletiva de imprensa, que o governo já recebeu o pedido de extradição e que está analisando a requisição. “O pedido chegou ontem, e as áreas correspondentes estão analisando”, afirmou Adorni.

No entanto, o porta-voz disse que ainda não tem como definir um prazo para que haja uma resposta oficial do governo argentino às autoridades brasileiras. “Eu não tenho uma resposta concreta para lhe dar, pois é muito recente”, explicou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também