Justiça

Homem que matou desafeto a facadas no Los Angeles vai a júri popular, decide juiz

A decisão, de Aluízio Pereira dos Santos, considerou que os indícios de autoria estão presentes e são suficientes para que o caso seja analisado pelos jurados do Conselho de Sentença

10 dezembro 2025 - 11h54Vinícius Santos
O caso começou com uma brigaO caso começou com uma briga   (Foto: ilustrativa / Eyeem / Freepik)

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, determinou que Alesson Vitor Rodrigues de Almeida Souza enfrente júri popular. Ele é acusado de matar Alessandro de Freitas Arruda da Rocha, de 22 anos, com golpes de faca. O réu responde ao processo em liberdade e deve permanecer assim até o julgamento.

O ataque ocorreu em 17 de fevereiro de 2024, por volta das 5h, na rua Mansour Contar, no bairro Jardim Los Angeles. Segundo dados processuais, um desentendimento em frente a uma conveniência próxima ao local resultou em vias de fato. 

Após a confusão, a vítima teria tentado fugir, mas foi perseguida, momento em que Alesson teria desferido os golpes de faca, enquanto um menor filmava o ataque. Para o juiz, o caso deve ser analisado pelos jurados, uma vez que "os indícios de autoria estão presentes e são suficientes".

Durante os depoimentos, Alesson afirmou que agrediu Alessandro apenas após ser perseguido com uma faca e derrubado no chão. Ele relatou que, momentos antes dos fatos, ambos estavam na conveniência, quando a vítima o encarou e desferiu um soco em seu rosto. 

Depois de cair, Alesson se levantou e tentou fugir, mas teria sido alcançado e derrubado novamente no chão por Alessandro. Nesse momento, segundo o réu, teria se apossado da faca da vítima e desferido os golpes visando se proteger.

O menor que presenciou a cena também narrou como os fatos ocorreram e apontou o suposto autor do crime. De acordo com sua versão, teria ocorrido uma briga entre a vítima e o réu, sendo que este teria pegado uma faca e atingido Alessandro, que, segundo a testemunha, também portava uma arma branca.

Diante desse contexto, o juiz entendeu que a causa deve ser submetida ao crivo dos jurados, tornando necessária a pronúncia de Alesson. A data do julgamento ainda será marcada pelo juiz após o transcorrer dos prazos recursais.

