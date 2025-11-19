Menu
Menu Busca quarta, 19 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Justiça

Homem que matou o pai a facadas é considerado inimputável, diz laudo da Justiça

Perito judicial confirma esquizofrenia paranoide e inimputabilidade do réu; destaca ainda que ele apresenta alto risco de violência

19 novembro 2025 - 12h12Vinícius Santos
Filho e pai - Filho e pai -   (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um laudo pericial da Justiça aponta que Sahu Abel Heyn, 35 anos, acusado de matar o pai, Hugo Abel Heyn, 59 anos, a facadas, em Campo Grande, é inimputável.

O crime ocorreu no dia 26 de junho deste ano, em uma residência no bairro Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian. O laudo foi elaborado por um perito médico psiquiatra da Justiça, que identificou que Sahu sofre de esquizofrenia paranoide, com atividade alucinatório-delirante de natureza mística e persecutória, além de descontrole de impulsos agressivos.

O perito destaca que há nexo de causalidade entre a atividade alucinatório-delirante e o homicídio, ressaltando o alto risco de violência e a recusa do acusado em seguir tratamento psiquiátrico previamente instituído. 

Por isso, foi recomendado tratamento do tipo internação, por período mínimo de um ano. Durante a perícia, Sahu Abel Heyn manteve atitude colaborativa, mas apresentou episódios de delírio persecutório e místico. Ele teria relatado:

“Eu fiquei descontrolado emocionalmente com meu pai, que me estuprava enquanto eu dormia. Eu tava com muita raiva sobre os fatos.”

O acusado permanece preso, e o processo agora entra na fase de alegações finais. Primeiro, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentará suas conclusões, seguido pela defesa, e posteriormente a decisão ficará a cargo da 1ª Vara do Tribunal do Júri, que definirá o futuro do réu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa /
Interior
TJ determina fornecimento de medicamento com canabidiol para criança em Nova Alvorada do Sul
Terreno na avenida Guaicurus proximo a Sizuo Nakazato -
Justiça
Juiz suspende venda de terreno público de R$ 2,8 milhões realizada por Adriane Lopes
Trio vai a júri popular por assassinato de idoso no Aero Rancho
Justiça
Trio vai a júri popular por assassinato de idoso no Aero Rancho
Foto:
Interior
Transporte escolar de Alcinópolis é alvo de fiscalização do MPMS
Argemiro Ribeiro da Silva - Assassinado em 2022
Justiça
Júri popular julga irmãos acusados de assassinato a pauladas em Campo Grande
STF Fachada e Estátua da Justiça -
Justiça
STF vai decidir se presos podem publicar livros durante cumprimento de pena
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Oportunidade
Com bolsa de até R$ 2.178, MPMS abre seleção para estagiários e residentes
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Justiça
Ao vivo - STF retoma julgamento dos "kids pretos"; Moraes abre votação
Daniel Vorcaro foi preso em Guarulhos a caminho de Dubai
Justiça
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela PF em Guarulhos
TJ condena homem que beijou à força colega de trabalho em Nova Andradina
Interior
TJ condena homem que beijou à força colega de trabalho em Nova Andradina

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025