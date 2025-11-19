Homem que matou o pai a facadas é considerado inimputável, diz laudo da Justiça

Um laudo pericial da Justiça aponta que Sahu Abel Heyn, 35 anos, acusado de matar o pai, Hugo Abel Heyn, 59 anos, a facadas, em Campo Grande, é inimputável.

O crime ocorreu no dia 26 de junho deste ano, em uma residência no bairro Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian. O laudo foi elaborado por um perito médico psiquiatra da Justiça, que identificou que Sahu sofre de esquizofrenia paranoide, com atividade alucinatório-delirante de natureza mística e persecutória, além de descontrole de impulsos agressivos.

O perito destaca que há nexo de causalidade entre a atividade alucinatório-delirante e o homicídio, ressaltando o alto risco de violência e a recusa do acusado em seguir tratamento psiquiátrico previamente instituído.

Por isso, foi recomendado tratamento do tipo internação, por período mínimo de um ano. Durante a perícia, Sahu Abel Heyn manteve atitude colaborativa, mas apresentou episódios de delírio persecutório e místico. Ele teria relatado:

“Eu fiquei descontrolado emocionalmente com meu pai, que me estuprava enquanto eu dormia. Eu tava com muita raiva sobre os fatos.”

O acusado permanece preso, e o processo agora entra na fase de alegações finais. Primeiro, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentará suas conclusões, seguido pela defesa, e posteriormente a decisão ficará a cargo da 1ª Vara do Tribunal do Júri, que definirá o futuro do réu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também